In azione, i Carabinieri, qualche serafa, a Pontecagnano, per aiutare una donna vittima di violenza da parte del marito. Per l'uomo è scattato il provvedimento di allontanamento e di divieto di avvicinamento alla compagna, a seguito delle indagini da parte dei militari. Ennesimo dramma familiare sventato nel nostro territorio.