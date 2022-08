Piccoli Raee, sessanti punti di raccolta installati sul territorio cittadino

Sono sessanta i punti di raccolta di piccoli Raee installati sul territorio cittadino da Salerno Pulita. Una rete che coinvolge anche gli ufficili comunali e le scuole.

I punti di raccolta

Per cercare il punto di raccolta più vicino basta consultare il sito https://www.salernopulita.it/punti-raccolta-raee/. "È il caso di evidenziare - scrive Salerno Pulita - che i piccoli Raae spesso finivano nel non differenziabile e questo era il principale motivo dell’apertura nottetempo delle buste da parte dei cosiddetti 'cercatori di metallo', fenomeno che Salerno Pulita sta contrastando anticipando a mezzanotte la raccolta del non differenziabile e ora con la raccolta specifica di questi piccoli apparecchi elettrici ed elettronici".