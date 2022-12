Parcheggi esauriti e pienone in centro: boom di presenze per Santo Stefano, a Salerno

Pienone in città, oggi, giorno di Santo Stefano. Innumerevoli i visitatori che hanno deciso di concedersi una passeggiata al chiarore delle Luci d'Artista: intorno alle 15, già esauriti i posti auto presso il parcheggio accanto al Grand Hotel Salerno.

Foto di Antonio Capuano

Lunghe file di vetture, intanto, per accedere al parcheggio di piazza della Libertà. Boom di presenze nella villa comunale e in tutto il centro cittadino. Anche in questo lunedì, dunque, la città è stata presa d'assalto da tantissimi cittadini.