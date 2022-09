Aeroporto, la visita di Piero De Luca: "I lavori procedono: entro tre anni 1500 posti di lavoro"

Sopralluogo all'aeroporto per il candidato Pd alla Camera nel collegio plurinominale di Salerno Piero De Luca. Un'occasione per fare il punto della situazione e verificare l'andamento dei lavori dopo le polemiche della Cnal circa un possibile stop ai lavori di allungamento della pista. "I lavori proseguono e stiamo rispettando il cronoprogramma. Entro inizio 2024 l'aeroporto sarà pienamente operativo".

La metropolitana

"Un risultato importante - ha aggiunto De Luca - perché stiamo rispettando i programmi e questo rappresenta un segnale di fiducia per tutti. Parliamo di un intervento da 250 milioni di euro a cui si affiancano altri 300 milioni di euro legati alle infrastrutture, a cominciare dall'allungamento della metropolitana fino all'aeroporto: un'opera rivoluzionaria realizzata con il fondo Sviluppo e Coesione, da noi rilanciato come tema critico vista la mancata assegnazione del riparto 2021-2027. L'aeoporto è un'infastruttura strategica che cambierà il futuro del territorio e del Paese. Da qui al 2025 si prevediamo 1,5 milioni di passeggeri e 1500 posti di lavoro"P.