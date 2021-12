Pierpaolo è morto dopo le dimissioni dal Ruggi: cinque medici identificati

Cinque professionisti, tra medici e operatori sono sanitari, sono stati segnalati all’autorità giudiziaria, dopo la morte di Pierpaolo Barbato.

I fatti

Il 28 enne di Battipaglia è deceduto dopo le dimissioni dal Ruggi. I familiari vogliono vederci chiaro e hanno sporto denuncia. Sono stati identificati, dunque, tutti i professionisti che lo hanno avuto in cura, in ospedale. Adesso gli inquirenti dovranno portare avanti le indagini: Pierpaolo è per infarto nella serata di lunedì. Si era recato in ospedale dopo aver accusato dolori al torace.