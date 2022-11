Precipita un elicottero nel Biellese: grave pilota salernitano

Pilota salernitano precipita con l’elicottero nella Valle Cervo, in provincia di Biella. L’incidente è avvenuto questa mattina a Montesinaro, località di Piedicavallo. Si tratta di M.I, di 45 anni, originario della provincia di Salerno ma residente a Morgex, in alta Valle d’Aosta, vicino a Courmayeur.

L'incidente

E’ un dipendente della Sky Aviation srl ed ha circa 20 anni di esperienza nel settore aeronautico. Il velivolo, al momento dell’incidente, stava trasportando materiale per conto di una ditta privata, ma ha perso quota schiantandosi nella boscaglia vicino al cimitero del piccolo borgo in una zona impervia. Il pilota è ricoverato al Cto di Torino in prognosi riservata.