Incendio ad Eboli, distrutta la pineta: corrono i vigili del fuoco

Dopo le fiamme nel bosco di San Benedetto, prontamente domate dai volontari del Vo.Pi di Pontecagnano Faiano, un altro incendio ha incenerito ettari di vegetazione, nel pomeriggio. E' accaduto ad Eboli.

I dettagli

Le fiamme hanno devastato la pineta in prossimità delle spiegge, meta dei vacanzieri. Si è subito messa in moto la macchina dei soccorsi. In prima liena i volontari della protezione civile di Battipaglia ed i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli. Si indaga per capire se il rogo abbia origine dolosa.