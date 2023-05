Aggressione a Salerno, l'allarme di Bicchielli: "Comune assente"

"Ormai la situazione è diventata insostenibile". È la denuncia del deputato Pino Bicchielli, vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati e membro della commissione Difesa, all'indomani dell'aggressione avvenuta in via Rocco Cocchia nella giornata di ieri. "Ancora una volta - spiega il deputato di Noi Moderati - facciamo i conti con un'aggressione violenta, ancora una volta dobbiamo constatare il disinteresse dell'amministrazione comunale che, quando si tratta di passare dalle parole ai fatti, resta immobile".

Le segnalazioni

"Ogni giorno - aggiunge Bicchielli - riceviamo segnalazioni da parte dei residenti di Salerno, in particolar modo della zona orientale cha lamentano la mancanza di controlli su tutto il territorio. Le forze dell'ordine vivono, loro malgrado, una situazione di difficoltà, a partire dalla carenza di organico che caratterizza, in particolar modo, gli agenti della polizia municipale, pronti a rispondere alle richieste dei cittadini nonostante le criticità, più volte evidenziate anche dallo stesso comandante al quale va tutta la mia stima e solidarietà per l'importante lavoro che porta avanti. Bisognerebbe agire in tempi brevi per evitare ulteriori episodi di questa portata ma soprattutto per evitare una tragedia e garantire ai cittadini una maggiore sicurezza; sarebbe opportuno convocare il tavolo per l'ordine e la Sicurezza pubblica e mettere nero su bianco quali iniziative il Comune intendo mettere in campo".