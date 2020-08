Pioggia e disagi a Salerno: schiuma in strada, sottopassi chiusi

La pioggia battente delle ultime ore ha provocato chiusure e disagi a Salerno. Sono saltati i tombini in molte strade. Giungono, in particolare, segnalazioni da via Aurofino, dove la forza dell'acqua ha sollevato una grata e ha creato allagamenti. Sono stati chiusi anche alcuni sottopassi per evitare trappole per gli automobilisti: sotto osservazione i sottopassi di via San Leonardo ma anche quelli di Mercatello, via Zanotti Biancoe via Rocco Cocchia a Pastena.

La schiuma

Le avverse condizioni meteo hanno provocato anche uno strano effetto in strada. Molti lettori hanno segnalato schiuma bianca sull'asfalto. Problemi alla circolazione stradale per questa insolita e copiosa pioggia di agosto