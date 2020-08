Fulmini sui palazzi: si contano i danni ad Eboli, famiglie in fuga

La pioggia abbondante che si è riversata ieri su Salerno e provincia ha allagato non solo le strade e fatto saltare i tombini ma ha anche mandato in tilt molte centraline elettriche.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I fulmini

La situazione più critica è stata registrata nella Piana del Sele: ad Eboli i fulmini sono caduti su alcune case e hanno provocati danni ingenti, quantificati in circa 10mila euro. In via Gramsci e via Buozzi, molte persone hanno lasciato le proprie abitazioni al buio e si sono riversate in strada.