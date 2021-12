"Piove" nel parcheggio di piazza della Libertà: parla l'assessore Brigante

E’ un problema legato alle giunture delle griglie dei giardini in superficie che provocano questo tipo di situazione.

E' quanto spiegato l’assessore comunale all’Urbanistica, Michele Brigante, in merito agli allagamenti degli ultimi giorni rilevati nel parcheggio di piazza della Libertà. Secondo quanto riporta La Città, il problema era già stato rilevato dai tecnici prima dell'inaugurazione, per cui, il Comune è già al lavoro per studiare l’eventualità d'inserire delle canalette che evitino che l’acqua finisca nel parcheggio.

Intanto, le infiltrazioni nel solaio ed è venuta giù all’interno di diversi settori del parcheggio sotto Piazza della Libertà ha scatenato critiche e attacchi da parte dell’opposizione.