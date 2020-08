Abusi edilizi, sequestrati cinque appartamenti a Pioppi: scattano le denunce

I carabinieri forestali di Sessa Cilento, al termine di alcune indagini svolte negli ultimi mesi con il coordinamento della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip del Tribunale di Vallo della Lucania, in relazione ad un immobile composto da cinque appartamenti, sito nella zona centrale della frazione Pioppi, del Comune di Pollica, ed hanno deferito in stato di libertà quattro persone, a vario titolo coinvolti nella vicenda.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le irregolarità

I militari dell’Arma hanno riscontrato la realizzazione di opere in parziale difformità a quanto previsto in fase progettuale, ed evidenziato come lo stesso progetto sia stato rilasciato in contrasto a quanto previsto dagli strumenti di Pianificazione e Tutela Paesaggistica attualmente vigenti in zona, posti a tutela del territorio del Parco Nazionale del Cilento.