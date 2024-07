Salerno, dipendente della "Piscina Vitale" aggredito da un gruppo di senzatetto

Una violenta aggressione si è verificata, lo scorso 13 luglio, presso la piscina "Simone Vitale" di Salerno. Matteo Renna, dipendente comunale e addetto alla direzione dell'impianto, è stato accerchiato e minacciato da un gruppo di senzatetto, probabilmente extracomunitari, che avevano trasformato gli spazi antistanti la piscina in un luogo di bivacco. Grazie alla freddezza e determinazione di Renna, e al pronto intervento della polizia municipale, è stato possibile evitare conseguenze più gravi, salvaguardando l'incolumità delle persone presenti e la sicurezza dell'impianto.

Le altre violenze

Non è la prima volta che accadono episodi del genere alla "Vitale". Qualche mese fa, durante il primo pomeriggio, un extracomunitario ha tentato di rubare una bicicletta elettrica appartenente a uno degli atleti. In quell'occasione, Renna è intervenuto per fermare il ladro e ha subito un'aggressione con un coltello. Fortunatamente, in piscina era presente un dirigente della società sportiva che utilizza l'impianto, appartenente alle forze di polizia, che ha prontamente allertato la centrale.

L'appello al Comune

Su questi episodi interviene il segretario generale della Csa provinciale Angelo Rispoli: "Esprimiamo la nostra più viva preoccupazione per l'episodio di aggressione avvenuto presso la piscina "Simone Vitale". Il dipendente del Comune di Salerno, Matteo Renna, ha dimostrato una grande professionalità e coraggio nel fronteggiare una situazione di grave pericolo. Solo grazie alla sua freddezza e al tempestivo intervento della Municipale si è evitato il peggio". "Questi episodi evidenziano la precarietà della struttura e la necessità urgente di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza per tutti i dipendenti e gli utenti. Chiediamo quindi un incontro urgente con il direttore del settore Impianti sportivi, la dottoressa Giovanna Avella, e con il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, per discutere le misure da adottare per garantire un ambiente di lavoro sicuro e adeguato. Proponiamo inoltre che venga encomiato Renna per il suo coraggio e la sua professionalità dimostrata in una situazione di grave pericolo. Confidiamo in un rapido e positivo riscontro da parte delle autorità competenti".