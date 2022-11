Piscina "Simone Vitale" chiusa, l'interrogazione: "Quanto è stato speso per la manutenzione?"

Tiene banco in città la questione relativa alla chiusura della Piscina Vitale di Torrione. Dopo lo sfogo dell’allenatore della Rari Nantes, Matteo Citro, che su “Le Cronache” ha definito “insostenibile affrontare un campionato di A1 in queste condizioni”, arriva l’interrogazione dei consiglieri comunali Roberto Celano e Domenico Ventura.

L’interrogazione

Nell’istanza si chiede “di conoscere l’importo impegnato, dall’1 gennaio 2021 ad oggi per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria (pitturazione, impianto elettrico, caldaia e impianto di riscaldamento ed ogni altro intervento), per le piscine comunali (ripartito per piscina)”. Ad intervenire anche il presidente della commissione Sport, Rino Avella: “È giusto che l’amministrazione ed il sindaco facciano il punto della situazione. C’è bisogno di una mossa incisiva perché non si può andare avanti così. Personalmente penso che di fronte ad una difficoltà di gestione oggettiva si possa immaginare di affidare la gestione a terzi”.