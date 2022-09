Chiusa la "Simone Vitale", Lambiase: "Qualcuno è libero di utilizzare la struttura senza autorizzazione"

Ha effettuato un sopralluogo presso la piscina Simone Vitale, attualmente chiusa, Catello Lambiase (M5S): "Dopo le sollecitazioni dei cittadini che lamentavano la chiusura al pubblico ed alle società sportive della Piscina Simone Vitale mi sono interfacciato con gli uffici comunali e con il presidente della Commissione Sport, Gennaro Avella (in assenza di un assessore o un delegato allo sport) che mi rassicurava sul pronto ripristino della piscina e soprattutto sul fatto che gli uffici comunali erano già al lavoro per ripristinare l’impianto di Torrione. Da amministratore comunale ho ritenuto utile andare a vedere con i miei occhi per seguire lo stato di avanzamento dei lavori e per poter dare risposte concrete alla cittadinanza. Durante i lavori della commissione sport - oggi - mi sono recato sul posto e ho confermato ai commissari che i lavori in effetti erano cantierati come pure vi era un lavoratore in opera".

La denuncia di Lambiase