Guasto alle caldaie, la Rari Nantes costretta a giocare in trasferta: “Nessuno si occupa della piscina Vitale"

A causa di un nuovo guasto alle caldaie della piscina Vitale, la Check-Up Rari Nantes di Salerno è stata costretta ieri a traslocare presso la piscina “Scandone” di Napoli per svolgere il match casalingo di serie A1 contro la Roma Vis Nova, poi terminato 9-9.

Le critiche

Amareggiato il presidente Enrico Gallozzi: “Siamo nuovamente costretti a giocare le nostre partite casalinghe in trasferta, nel campo secondario, per problemi alla Piscina Vitale. Senza alcuna vena polemica, prendiamo atto che i problemi risalenti allo scorso anno non sono, evidentemente, stati affrontati e, quindi, restano irrisolti. Come pure prendiamo atto che sembra mancare la reale volontà di sistemare la piscina Simone Vitale. Non si riescono a dirottare su questo impianto le risorse minime indispensabili per permettere il normale funzionamento della piscina. Ovviamente, dopo questa presa d’atto, dobbiamo, noi società sportive, decidere se continuare a praticare sport ai massimi livelli o se abbandonare questa più che legittima aspirazione. Dispiace che una città che fino a qualche anno fa era indicata come modello di sviluppo ora possa appropriarsi di una pessima figura, peraltro a livello nazionale. Restiamo, sempre, in attesa di un segnale operativo al più presto, all'altezza delle attese della comunità sportiva salernitana”.

Gli fa eco Mister Presciutti: “La chiusura della Piscina Vitale di oggi rappresenta un danno significativo per la massima espressione pallanuotistica salernitana e per l’intero movimento. Trovo inconcepibile che tali avvenimenti si ripetano, e coloro responsabili devono intervenire per porre rimedio. La necessità di giocare fuori casa ha inevitabilmente condizionato la partita, ma non cerco scuse. La squadra deve tradurre concretamente il lavoro svolto e il gioco prodotto. Nella partita, è mancata incisività e cattiveria, nonostante avessimo l’opportunità di vincere o perdere. Nonostante le difficoltà, prendiamo il punto positivo dalla reazione nella ripresa, durante la quale siamo riusciti a recuperare 5 reti”.

La politica

“Il disastro della piscina Vitale fotografa la cura degli impianti sportivi a Salerno” denuncia il consigliere regionale della Lega Aurelio Tommasetti: “Si tratta, come evidenziato dalla stessa società, di problemi che persistono da tempo, eppure rimangono irrisolti. A nulla servono le segnalazioni e gli appelli per gli investimenti necessari a impedire che situazioni così incresciose accadano ancora. La città di Salerno, suo malgrado, è esposta all’ennesima figuraccia. Purtroppo siamo destinati a fare altri passi indietro sul diritto alla pratica sportiva e l’attenzione alla corretta manutenzione degli impianti”.“In altri contesti qualcuno si sarebbe già dimesso. Qui si farà finta di niente come per i mille altri problemi su cui da anni si chiudono gli occhi. Non possiamo che esprimere solidarietà alle società sportive penalizzate da tanta superficialità”.