Piscina Vitale, rinviata la partita per problemi all'impianto. La Rari Nantes: "Non dipende da noi"

Per problemi all’impianto, la piscina comunale Simone Vitale è stata chiusa e la partita di oggi della Rari Nantes Nuoto Salerno contro i Distretti Ecologici si disputerà presso la piscina di Santa Marina Capua Vetere, sempre alle 18, a porte chiuse. Ad annunciarlo, sui social, proprio la squadra casalinga di pallamano che precisa: “Ci dispiace tantissimo per questo inconveniente, non è dipeso da noi”.

La polemica

Critico nei confronti dell’amministrazione comunale è il consigliere di Forza Italia Roberto Celano che, proprio nei giorni scorsi, ha presentato una interrogazione al sindaco Enzo Napoli e all’Asl per sapere quali siano le condizioni della piscina Vitale. “Evidentemente le mie denunce pubbliche erano gravi e reali. È normale in una città europea? Quando si dimettono?” si chiede sarcastico sui social.