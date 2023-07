Sfruttamento di operai stranieri, assolti due imprenditori

Erano finiti sotto giudizio perchè accusati di aver promosso l'arrivo di lavoratori romeni clandestini, ora sono stati entrambi assolti. La sentenza riguarda due imprenditori di Pisciotta.

Le accuse

Entrambi erano imputati per "avere diretto e promosso l'arrivo di lavoratori romeni clandestini che poi successivamente venivano assunti alle proprie dipendenze". Il dibattimento è durato 10 anni, con la sentenza di assoluzione perchè il fatto non sussiste. La vicenda risale al 2005, con gli inquirenti che ritennero fondati alcuni collegamenti con imprenditori calabresi, a ipotizzare un presunto sodalizio che non ha trovato però fondamento durante il processo.