Pisciotta, iniziano i lavori sulla Strada Regionale (ex SS 447)

Inizieranno il 12 aprile prossimo i lavori del secondo lotto per la messa in sicurezza della Strada Regionale ex SS n. 447 a Pisciotta in località Gabella. Il Settore Viabilità, diretto da Domenico Ranesi, procederà quindi alla consegna dei lavori alla ditta esecutrice per un importo netto di 298mila euro con fondi MIT.

Il commento

Soddisfatto il presidente della Provincia Michele Strianese: "Un altro tassello che la Provincia di Salerno mette per il consolidamento della rete viaria del Cilento che, anche grazie a futuri interventi previsti per le aree interne, avrà un vero e proprio restyling per garantire la perfetta sicurezza della viabilità. Un ringraziamento particolare va anche al Consigliere delegato alla Viabilità, Carmelo Stanziola, che mi affianca quotidianamente nel compito di dare un nuovo volto alla rete stradale della nostra splendida Provincia".