Pisciottana: al via la gara per i lavori di 20 milioni di euro, parla Strianese

Al via la procedura per l’affidamento congiunto - appalto integrato - della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di ripristino e completamento della variante lungo la ex S.S. 447 di Palinuro, per il superamento del tratto interessato dalla frana tra Ascea e Pisciotta. La scadenza del temine per la presentazione delle offerte è fissata per le ore 13 del 5 novembre. L’intervento è stato finanziato dalla Regione Campania per complessivi € 20.540.696,01 e risolverà l’interferenza con il versante in frana del tratto della SS 447, nella zona interessata da fenomeni franosi attivi con notevoli rischi per la sicurezza viaria e continui disagi dovuti alla necessità di manutenzione.

“Finalmente dopo oltre 30 anni di attesa grazie alla sinergia istituzionale fra Regione Campania e Provincia di Salerno, viene pubblicata la gara, per il cui espletamento è stato necessario procedere all’aggiornamento del progetto definitivo alle vigenti norme tecniche sulle costruzioni, sia per le opere già esistenti che necessitano di completamento, come i 4 viadotti, che per quelle da realizzare ex novo, come la galleria “Difesa” e il viadotto “Fiumicello”.

Parliamo della pubblicazione della gara d’appalto di un'opera strategica per lo sviluppo economico e turistico dell'intera provincia di Salerno. Tutto questo è stato reso possibile grazie ai finanziamenti regionali e all’intesa istituzionale con la Regione Campania del Presidente Vincenzo De Luca e del Consigliere Luca Cascone, Presidente della IV Commissione (Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti). Ringrazio anche il Consiglio provinciale per la massima attenzione dedicata alla questione. Ma voglio anche ringraziare gli uffici per il complesso lavoro amministrativo messo in campo. Ringrazio tutti i tecnici del settore Viabilità e Trasporti e i dirigenti Domenico Ranesi prima e Angelo Michele Lizio poi, per l’impegno continuo e puntuale, spesso anche logorante di questi lunghi anni. L’attività amministrativa degli Enti è fatta di dedizione e professionalità di uffici che svolgono in silenzio il proprio lavoro, riuscendo a dare risposte concrete alle nostre comunità.”