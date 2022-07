"Voglio solo chiacchierare", poi tenta di abusare di due stagiste: denunciato 50enne

Un presunto tentativo di violenza sessuale si sarebbe verificato, nei giorni scorsi, all’interno di un villaggio turistico di Pisciotta, nel Cilento. A rivolgersi ai carabinieri due giovani stagiste, che hanno presentato formale denuncia contro un collega di 50 anni.

Il fatto

Secondo quanto raccontato dalle due ragazze ai carabinieri, dopo una serata trascorsa in compagnia dei colleghi, al momento di rientrare in stanza, sarebbero state seguite dal 50enne con la scusa di fare una chiacchierata amichevole. Ma in realtà l’uomo, una volta entrato nella loro stanza, avrebbe tentato di abusare sessualmente di loro. Le due stagiste, fortunatamente, sono riuscite a scappare e a chiedere aiuto agli altri colleghi. Il presunto aggressore è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.