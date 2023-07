Sono partiti questa mattina i lavori di realizzazione della pista di atletica presso il campo sportivo di Macchia di Montecorvino Rovella. La pista in questione, realizzata con i criteri richiesti per l’atletica leggera, permetterà di esercitare ben 18 discipline su 21. Un intervento da 700mila euro interamente con i fondi del bando “Sport e Periferie”.

L'intervento

"Un progetto importante – affermano il sindaco, Martino D’Onofrio, ed il consigliere delegato allo Sport, Pino Farabella – frutto del grande lavoro messo in campo e della capacità di intercettare finanziamenti che non gravino sulle tasche dei cittadini. Con la realizzazione della pista d’atletica, Montecorvino Rovella diverrà un punto di riferimento per gli atleti del territorio".