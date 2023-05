Pista ciclabile in via Pertini, la rabbia dei residenti contro il Comune: "Parcheggiare qui è una necessità"

E’ polemica a Pontecagnano Faiano dopo la decisione dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Lanzara, di realizzare una pista ciclabile in via Pertini riducendo i posti auto utilizzati dalle famiglie residenti.

Il manifesto

Dopo i primi malumori dei giorni scorsi, nelle ultime ore gli abitanti, alquanto infastiditi per la decisione, hanno affisso un manifesto: “Non abbiamo chiesto noi la pista ciclabile. Parcheggiare qui non è una scelta, è una necessità”. Ora non resta che attendere cosa deciderà di fare il Comune.