Aggredita al collo da un pitbull: 69enne salernitana in prognosi riservata

Una 69enne è stata aggredita a Battipaglia da un pitbull. Il fatto è avvenuto in mattinata nel quartiere Taverna. Il cane ha rotto la catena di ferro con il quale era guidato dal padrone e si è lanciato sulla donna, che stava effettuando delle pulizie davanti alla sua abitazione, procurandole ferite al collo, alla testa e ad un braccio.

I soccorsi

La donna è stata trasportata presso l'ospedale di Battipaglia, dove è stata ricoverata in prognosi riservata. Sul posto la polizia locale, guidata dal comandante Gerardo Iuliano, gli agenti della polizia di Stato ed i veterinari dell'Asl. Il pitbull, secondo quanto appurato da questi ultimi, era dotato di microchip ed è stato sottoposto ad una quarantena di dieci giorni. Al proprietario sarà comminata una multa per mancanza di museruola come da regolamento regionale.