Dramma a Battipaglia, bimba azzannata dal suo Pitbull

Dramma a Battipaglia, nel pomeriggio di oggi: una bambina di 2 anni stava giocando con il suo Pitbull, quando, per cause da accertare, è stata azzannata dal cane.

I soccorsi

Terrorizzati i genitori che, accorgendosi dell'accaduto, hanno allertato i sanitari del 118: sul posto la Croce Bianca che ha soccorso la piccola, conducendola presso l'ospedale Ruggi per farla sottoporre ad una delicata operazione chirurgica alla testa. Fiato sospeso per le sue condizioni: accertamenti in corso.