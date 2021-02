Pitbull uccisero il cagnolino Giotto: denunciato il proprietario degli animali aggressori

Dopo la tragedia, ha affidato in adozione i due pitbull ma dispone di altri tre animali microchippati. La polizia municipale ha chiesto che vengano posti sotto sequestro

E’ stato rintracciato e denunciato all’Autorità Giudiziaria il proprietario dei due pitbull che aggredirono e uccisero a Saragnano di Baronissi il cagnolino Giotto.

I dettagli

Al termine delle indagini, scattate in seguito alla denuncia del sindaco Gianfranco Valiante, il proporietario dei pitbull è stato denunciato per mancata custodia dei cani. Dopo la tragedia, ha affidato in adozione i due pitbull ma dispone di altri tre animali microchippati. La polizia municipale ha chiesto che vengano posti sotto sequestro.