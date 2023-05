Paura a Montecorvino Rovella, dove un bambino di tre anni è stato azzannato da un pitbull. Il fatto è avvenuto in via Ponte Mileo.

Il fatto

Secondo quanto riportato da La Città, il piccolo giocava con il fratellino sotto lo sguardo attento della madre, quando, all'improvviso, è comparso un cane di grossa taglia che si è mostrato aggressivo nei confronti del bambino. Nel tentativo di allontanarlo, la donna ha attirato l'attenzione del suo cane, un meticcio, che è intervenuto per difendere i suoi padroncini. È in quel momento che sono arrivati altri due pitbull, che si sono scagliati contro il meticcio, uccidendolo. La donna ed i suoi figli sono in buone condizioni di salute.