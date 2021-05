Pizza e frutta a chi è in difficoltà: continua la distribuzione del Vopi

A donare i pasti per famiglie, la pizzeria Esposito di Alfonso Esposito ed il negozio di frutta di Federico La Rocca La mela incantata

Pizza e frutta per persone in difficoltà: le ha distribuite il Vopi di Pontecagnano, ieri, a Salerno. Prosegue, dunque, l'azione solidale del venerdì sera: a donare i pasti per famiglie, la pizzeria Esposito di Alfonso Esposito ed il negozio di frutta di Federico La Rocca La mela incantata.

La curiosità

Non è mancato del cibo per gli amici a 4 zampe regalato dai volontari guidati da Espedito Festa, alias, Fede Falcione, Maria Gaeta, Simona Siddi, Alessandra Scala, Sara Arduini e Gabriel.

