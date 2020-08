Placido Domingo fa le prove al "Teatro Verdi": il saluto del sindaco Napoli

Placido Domingo, superstar della lirica internazionale, è stato impegnato nel Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno per le prove dello spettacolo evento in programma sabato 22 agosto in piazza Carlo di Borbone a Caserta. Sarà in scena con l'Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno diretta da Jordi Bernàcer. L'artista iberico è uno dei protagonisti più attesi dell'edizione 2020 di “Un'Estate da Re”, la rassegna ideata e sostenuta dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ed organizzata da Scabec per il rilancio e la promozione internazionale del patrimonio artistico della Reggia di Caserta e dell'eredità borbonica.

Il commento

Accompagnato dal direttore artistico Antonio Marzullo, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha assistito alle prove ed ha poi salutato Placido Domingo. "E' un grande onore per Salerno accogliere nel nostro Teatro Municipale Giuseppe Verdi - dichiara il primo cittadino - un artista prestigioso e carismatico come Placido Domingo. La sua presenza sul palcoscenico è magnetica, la sua voce riesce ad incantare tanto gli esperti quanto coloro che si avvicinano per le prime volte al belcanto. Placido Domingo è un protagonista indiscusso della scena mondiale ed ha avuto il merito, tra i tanti, di contribuire alla diffusione della cultura musicale con eventi memorabili come quello che vivremo a Caserta sabato prossimo grazie all'iniziativa del presidente Vincenzo De Luca. Ancora una volta Salerno si conferma al centro dei programmi artistici più importanti grazie alla costante ricerca dell'eccellenza che ispira il nostro lavoro. L'Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno ha ormai raggiunto livelli di qualità altissima ed è in grado di collaborare con gli artisti e per gli allestimenti più prestigiosi".

Gallery