Utilizzo fondi Pnrr: accordo di collaborazione tra Comune di Salerno e Guardia di Finanza

Nella mattinata di oggi, presso il Comando Provinciale delle Fiamme Gialle, è stato siglato un protocollo d’intesa tra la Guardia di Finanza e il Comune di Salerno, con l’obiettivo condiviso di rafforzare le attività di prevenzione, di controllo e di tutela delle misure di finanziamento pubblico ai fini dell’attuazione del PNRR.

I dettagli

Il protocollo, che è stato sottoscritto dal sindaco Vincenzo Napoli e dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, Generale di Brigata Oriol De Luca, stipulato in attuazione del quadro normativo vigente, pone le basi operative per rafforzare ulteriormente la salvaguardia degli interessi economico-finanziari dell’Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, connessi alle misure di sostegno e di finanziamento del Piano. L’accordo di collaborazione ha lo scopo di prevenire potenziali frodi o altri illeciti impieghi delle cospicue risorse indirizzate, in particolare, al Comune, in linea con le previsioni del Regolamento UE 241/2021, dove viene prevista, tra l’altro, l’adozione, da parte degli Stati membri beneficiari, di adeguate misure di prevenzione e tutela.

L’intesa prevede, in particolare, che l’Amministrazione comunale di Salerno, in qualità di soggetto committente delle risorse finanziarie di cui è destinatario, ponga a disposizione della Guardia di Finanza dati, informazioni, notizie qualificate, valutazioni rischi frode nonché analisi di contesto, utili per la prevenzione e la repressione di irregolarità ed abusi di natura economico-finanziaria, per garantire così il rispetto della legalità. Con la firma del protocollo, il Comune e la Guardia di Finanza di Salerno, sulla base delle rispettive competenze istituzionali ed in stretta sinergia tra loro, testimoniano ancora una volta l’impegno delle due istituzioni volto a garantire, nel solco della legalità economico-finanziaria, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche per la crescita del Paese e a favore dell’intera collettività.