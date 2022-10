Pnrr, via libera alla costruzione di un grande centro sportivo a Campagna

Una città sempre più all’insegna dello sport. E’ questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale di Campagna guidata dal sindaco Roberto Monaco, il quale ha messo in cantiere nuovi progetti grazie anche al Pnrr.

I cantieri

Di recente, infatti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per lo sport) ha trasmesso l’Accordo di concessione del finanziamento (100% fondo perduto) di 4 milioni di euro, nell’ambito del Pnrr. Il finanziamento è relativo alla costruzione di un grande centro sportivo, di cui si avverte la mancanza da molti decenni. “Un altro importante risultato, grazie alla sinergia e alla collaborazione con la Fidasc, il cui centro sportivo federale di Campagna è tra i più dinamici in Italia” commenta Monaco.Inoltre, sempre il primo cittadino, fa sapere che il Comune è risultato beneficiario, da parte dell’Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport (Arus), di un contributo di 60 mila euro, per la manutenzione del campo sportivo “Dony Rocco”.