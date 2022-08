Salerno, quasi 2 milioni di euro del Pnnr per realizzare il nuovo asilo "Mariele Ventre"

“Un nuovo asilo nido e più servizi per l’infanzia per Salerno. L’Amministrazione Comunale di Salerno ha ottenuto un importante finanziamento di 1.847.970,00 euro dal PNRR Next Generation EU”. A darne notizia il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. “E’ un finanziamento importante che conferma la capacità progettuale ed amministrativa del Comune di Salerno e che ci permette di rispondere ad una domanda sempre crescente di servizi essenziali per le famiglie e la nostra comunità”.

Il progetto

Il finanziamento sarà destinato alla demolizione completa dell’ex Scuola Mariele Ventre ed alla costruzione nello stesso sito di un nuovo edificio moderno ed attrezzato nel migliore dei modi per accogliere i più piccoli. “Grazie a questi fondi – spiega l’assessore alle politiche sociali Paola De Roberto – doteremo la città di Salerno di una struttura all’avanguardia dove poter svolgere un’importante funzione educativa e pedagogica. La progettazione dell’edificio terrà conto dei più moderni criteri di ecosostenibilità ed efficienza energetica”.