Fondi Pnrr, il Comune di Salerno si candida per il restauro della villa comunale

La Giunta Comunale ha approvato il progetto di “Valorizzazione e restauro dei giardini della Villa Comunale della città di Salerno e miglioramento del contesto ambientale e paesaggistico delle aree limitrofe” per un importo delle opere pari a 1.495.911,34 euro.

I dettagli

Il progetto sarà candidato al finanziamento del Ministero della Cultura nell’ambito del Pnrr, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” finanziato dall’Unione Europea – NextGeneration Eu.

Il commento

“L'Amministrazione Comunale - fanno sapere da Palazzo di Città - lavora costantemente per dotarsi di progetti in grado di intercettare i finanziamenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con l'obiettivo di ottenere in modo efficace e virtuoso importanti risorse per la riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale, edilizio, ambientale e turistico cittadino”.