Pioggia di fondi Pnrr per il Comune di San Cipriano Picentino: esulta la sindaca Alfano

La prima cittadina: "Siamo orgogliosi di annunciare un traguardo storico, mai raggiunto in precedenza in così poco tempo, ottenuto grazie alla capacità progettuale dei nostri uffici ed alla visione per il futuro della nostra Amministrazione"