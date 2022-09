Via libera al decreto: dal Pnrr 22 milioni per Salerno Pulita

Ventidue milioni dal Pnrr per Salerno Pulita. Il Ministero per la Transizione Ecologica ha approvato le richieste di finanziamento avanzate dalla partecipata per due progetti presentati per il trattamento del vetro (7,5 milioni di euro) e per la produzione di biometano (15 milioni).

I progetti

La realizzazione dell’impianto per la produzione di scaglie di silicio del vetro raccolto in città è prevista in un piazzale di proprietà del Comune di Salerno in località Ostaglio, mentre quello per il biometano nell’impianto di compostaggio in funzione nell’area industriale. “Davvero un bella notizia. Ci eravamo fatti trovare pronti - afferma Enzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita - eravamo stati tra i primi in Italia a presentare i progetti nello scorso mese di febbraio. Poi il Mite prorogò i termini per consentire la candidatura di ulteriori progetti. Finalmente la commissione ha concluso le valutazioni e sono state stilate le graduatorie. Siamo risultati tra i primi 80 in Italia per il vetro e tra i primi 150 per la produzione di biometano, impianto tanto più necessario in questa fase di crisi di approvvigionamento energetico”.