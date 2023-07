Aggiudicata la gara d'appalto per l'affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori per gli interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione del Parco Urbano di Via Ingegno e per gli interventi di realizzazione del Centro Multisportivo Open di Via Ingegno a Sarno. I due progetti finanziati con fondi del Pnrr saranno realizzati su un'area confiscata alla criminalità organizzata. "L’intervento - si legge nella nota del Comune - si pone l’obiettivo fondamentale di creare un’area ricreativa immersa nel verde, in modo che persone di diverse età e capacità, inclusi i ragazzi, possano esercitare anche attività ricreative all’interno di un’oasi naturale". Ad aggiudicarsi l'appalto la ditta "Jonathan Srl" con sede legale a Orta di Atella, che ha individuato come progettista la società "Innovus Srl"

Gli interventi

Aggiudicati anche i lavori per l'intervento di caratterizzazione e messa in sicurezza dell'ex cava Lavorate la riqualificazione della stessa. Il progetto prevede la riqualificazione della cava, ormai dismessa, attraverso azioni preliminari volte alla messa in sicurezza del sito, che è in stato di abbandono e in condizioni di sicurezza precarie, ed al rispristino della qualità paesaggistica del sito, attraverso la rinaturalizzazione ed la realizzazione di nuovi spazi che innalzino la qualità della vita e dell’abitare e l’attrattività dei luoghi, quali un parco verde attrezzato, un centro multisportivo, una biglietteria, i servizi igienici ed un ampio parcheggio. Ad aggiudicarsi l'appalto il raggruppamento delle aziende Site Srl, Cofrat Srl ed Sgn. Il Comune ha inoltre annunciato il via libera al finanziamento, con i fondi del Pnrr, per la realizzazione di una strada di collegamento tra Via Ticino e Via San Valentino per un totale di 710mila euro.