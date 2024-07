Cinquanta euro per il taxi da Salerno all'aeroporto, la replica dei tassisti: "Tariffa concordata"

"La tariffa è identica a quella concordata per gli altri aeroporti": lo hanno precisato a gran voce i tassisti impegnati presso l'aeroporto di Salerno dopo la polemica sollevata da un passeggero che, arrivato allo scalo Salerno-Costa d’Amalfi, ha raggiunto in taxi la città di Salerno pagando 50 euro. La distanza è pari a 21/22 km. L’utente aveva inviato al sindaco di Salerno la ricevuta di pagamento facendo notare come costasse di più il tragitto in taxi che il prezzo di alcuni aerei. Il primo cittadino dal canto suo aveva ipotizzato di negoziare una riduzione dei costi con il presidente della Provincia.

"Si tratta di una cifra concordata con le istituzioni, a nostro parere anche giusta in quanto, considerando che il taxi ospita più persone, non si tratta di un costo elevato pro capite", hanno concluso i tassisti.