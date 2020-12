Poliambulatorio di Materdomini: approvato il progetto, affidati i lavori da 880mila euro

Buone notizie, per la realizzazione del Poliambulatorio di Materdomini nei locali dell’ex Mimosa, a Nocera Superiore. Con la delibera 1361 del 16 dicembre, la Direzione dell’Asl ha approvato il progetto definitivo (redatto dall’architetto Luigi Criscuolo) avviando le procedure per l’acquisizione dei titoli abitativi ed affidando i lavori di riqualificazione dello stabile, per un valore complessivo di 880mila euro, all’impresa Cecchini di Roma.

I dettagli

Il progetto – inserito nel Piano Opere Pubbliche 2020-2022 dall’azienda sanitaria, prevede il recupero della struttura ex Mimosa, ormai abbandonata, e la successiva riqualificazione per far posto ad un Polo unico e qualificato al servizio di un’Area Vasta che parte da Nocera Superiore e che include i Comuni contigui sia sul versante dell’Agro che della Valle dell’Irno.

Parla il sindaco Giovanni Maria Cuofano: