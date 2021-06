Polo Scolastico a Policastro Bussentino: riprendono i lavori

“Con Grande soddisfazione annuncio che riprenderanno i lavori al Nuovo Polo Scolastico che sorgerà a Policastro Bussentino".

Lo ha annunciato il sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato: "Sono contento di comunicare a tutti i miei cittadini che il Consiglio di Stato ha stabilito la ripresa dei lavori, ma soprattutto ha sancito la correttezza dell'operato del Comune di Santa Marina. - ha detto il primo cittadino - A breve potranno ripartire i lavori quindi e completare il nostro grande progetto, per realizzare un eccellente organismo didattico, fornito di tutti i mezzi necessari per la formazione scolastica, per l'utilizzo delle nuove tecnologie, con annessa biblioteca, laboratorio e sala multimediale. Il nostro percorso verso il progresso e la costruzione della Città del Futuro continua, realizzeremo questa grande opera nonostante i ricorsi di gente piccola, che non pensa al benessere del nostro territorio, ma soltanto ai propri interessi", ha concluso.