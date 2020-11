Inchiesta sul dottor Carbone, Polichetti (Fials): "Ora si chieda scusa"

"Dopo la decisione dei giudici del Tribunale di Salerno, adesso chi chiederà scusa al medico Mattia Carbone. Lo scorso mese di giugno, con una fredda mail arrivata dagli uffici della questura di Salerno, fu messo alla gogna mediatica con nome, cognome e particolari dettagliati per un'inchiesta su una presunta violenza sessuale che ora si sta sgonfiando. Cinque mesi dopo, penso che al dottore Carbone vadano date almeno delle scuse come risarcimento morale di quanto patito ingiustamente".

Sono queste le parole di Mario Polichetti, delegato sindacale della Fials, commenta le notizie emerse dai media locali in merito all'indagine che riguarda il radiologo di Battipaglia. "Personalmente, non ho mai avuto dubbi sull'innocenza di Carbone. Mi disgusta, però, vedere ora tanti salire sul carro del vincitore. Si tratta degli stessi che tra il 10 e l'11 giugno si prodigavano in pettegolezzi e fantastiche ricostruzioni di quello che invece è stato analizzato con attenzione dalla magistratura", ha detto Polichetti.

