Condannato il dottore Carlo Iannece: la solidarietà del professore Mario Polichetti

Il professor Mario Polichetti, a capo del reparto di Gravidanza a Rischio presso l'ospedale di Salerno, esprime la sua profonda solidarietà verso il dottor Carlo Iannace, rinomato chirurgo e responsabile della Breast Unit dell'Azienda Ospedaliera Moscati di Avellino. Recentemente, il dottor Iannace è stato coinvolto in una vicenda giudiziaria conclusasi con una sentenza definitiva da parte della Cassazione, che lo ha visto condannato per false dichiarazioni nel contesto del processo denominato "Welfare". Sebbene sia stato escluso il reato di peculato, la pena assegnata al dottor Iannace è stata stabilita in tre anni, un mese e venti giorni di reclusione, con l'aggiunta dell'interdizione dai pubblici uffici. "Conosco il dottor Iannace da molti anni, sin dai tempi in cui lavoravamo insieme presso l'ospedale Moscati di Avellino. È una persona onesta, dedicata alla sua professione e al benessere dei pazienti. Accetto con tristezza la decisione della Suprema Corte di Cassazione, ma ribadisco la mia stima nei confronti del dottore Iannace. La soverchia di intelletto non dovrebbe mai essere motivo di condanna e sono sicuro che il suo impegno per la salute dei pazienti sarà sempre riconosciuto" ha sottolineato Polichetti.