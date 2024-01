Controlli della polizia in via Posidonia riscontrate irregolarità: locali multati

La Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia Municipale di Salerno, ha effettuato controlli in due bar e una pizzeria situati in via Poseidonia. Durante questi controlli, sono state rilevate violazioni quali l'occupazione non autorizzata di suolo pubblico e la mancanza di documentazione adeguata per gli impianti acustici. Dopo aver riscontrato tali irregolarità, sono state emesse sanzioni amministrative per un importo totale di 1.519 euro.