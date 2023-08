La polizia municipale aiuta una giovane, Rispoli: “Il comportamento esemplare non solleva l'amministrazione dalle sue responsabilità”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Ancora una volta la polizia municipale dimostra con i fatti di non occuparsi solo di multe – commenta il segretario provinciale Csa, Angelo Rispoli – A Salerno e nell'intero panorama nazionale la municipale è polizia di prossimità cui gli utenti si rivolgono per le richieste di aiuto più disparate, sapendo di trovare un aiuto, anche quando non pertinente ai compiti”.

Qualche giorno prima gli agenti si erano adoperati per soccorrere una gattina ferita e denutrita, mentre sabato una pattuglia in servizio ha aiutato una giovane a ritrovare la borsa caduta sugli scogli. “Questo comportamento dimostra l'orgoglio e il senso di appartenenza alla città ma soprattutto il senso del dovere – sottolinea Rispoli – Ma la disponibilità non dev'essere un alibi per l'amministrazione, vanno risolte e affrontate le problematiche della polizia municipale ormai urgenti e non rinviabili tra cui carenza di organico, mancanza di un veicolo per il trasporto dei fermati e di locali idonei in cui custodirli, per non parlare delle divise: alcuni agenti hanno addirittura acquistato di tasca loro alcuni capi di vestiario”.

Infine l'appello: “Attendiamo una convocazione dall'amministrazione comunale di Salerno per affrontare una ad una le questioni elencate”.