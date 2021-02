Caccia agli incivili e ai trasgressori delle norme anti-Covid: fioccano multe a Salerno

Sette verbali per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e per spostamenti non giustificati, a Salerno, grazie all'impegno della Polizia Municipale. Singolare il caso di un trasgressore che da Canicattì ha raggiunto la città di Salerno con autobus per acquistare del riso.

Il blitz

Sempre i caschi bianchi del Nucleo Reati ambientali ha sanzionato tre cittadini per abbandono e deposito di rifiuti nella zona di Via Roma, Lungomare Colombo altezza porticciolo e Via Sant’Eustachio. Infine, personale del Reparto Motociclisti ha provveduto nella giornata di ieri a sequestrare sui Viali della Lungomare Trieste oggetti e chincaglierie carnevalesche. Effettuati diversi verbali per violazioni al Codice della Strada.