Polizia municipale, a Eboli no dei sindacati all’orario di servizio ampliato fino alle 22

Orario di servizio ampliato fino alle 22, le organizzazioni sindacali dicono no. Questo il verdetto emerso a margine dell'assemblea della polizia municipale a Eboli tenutasi ieri alle 16 nei locali del comando. La presa di posizione dei sindacati è legata al confronto sull'organico carente della municipale che non consente un servizio efficiente e in sicurezza per i lavoratori e la cittadinanza.

La denuncia sindacale

“L'organizzazione del lavoro in capo al comandante – sottolinea il segretario Uil Fpl Salerno, Donato Salvato, insieme a Cgil e Cisl – dovrà essere in conseguenza del nuovo orario di servizio ed organizzato nel rispetto dei vincoli contrattuali e della sicurezza degli operatori che non potranno operare in servizio esterno in qualsiasi forma (appiedato, motomontato ed automontato) se non in presenza di un congruo numero di operatori che garantiscono la sicurezza degli stessi e della cittadinanza”. Infine il monito. “Qualora il prossimo ordine di servizio non tenga conto di tali condizioni – conclude Salvato all’unisono con Cgil e Cisl– sindacati e lavoratori proclameranno lo stato di agitazione”.