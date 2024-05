Roccapiemonte al setaccio: scattano sanzioni per 6mila euro

In azione, in questi giorni, gli agenti del Comando di Polizia Municipale di Roccapiemonte: seguendo le direttive del nuovo Comandante Felice Mollo, dopo gli incontri tenuti con il Sindaco Carmine Pagano e il vice sindaco nonché delegato alla Polizia Locale Roberto Fabbricatore, sono stati effettuati controlli a tappeto su tutto il territorio cittadino con posti di blocco. Nel mirino sono finite un numero considerevole di autovetture che erano sprovviste di assicurazione e/o revisione. Sono stati elevati verbali a carico dei proprietari di veicoli non in regola perché non revisionati o senza assicurazione per sanzioni che hanno superato un valore complessivo di 6mila euro.

Parla il Comandante

Il Comandante Mollo annuncia che i controlli proseguiranno in maniera costante e verranno intensificati durante il periodo estivo al fine di prevenire e sanzionare quelle condotte e quei comportamenti illeciti sulle strade cittadine, al fine di garantire sempre più sicurezza ai cittadini. “Ogni giorno - fa sapere il Comandante Mollo - vengono accertate infrazioni per la mancanza di copertura assicurativa o per la mancanza di revisione periodica dei veicoli circolanti; si tratta di un’attività importantissima in quanto le violazioni contestate sono relative a veicoli la cui circolazione, per motivi e in misura diversa, risulta comunque potenzialmente molto pericolosa”. In relazione ad uno specifico episodio, avvenuto la settimana scorsa, dell’avvicinamento di soggetti ad alcuni minorenni, il Comandante Mollo ha tenuto a precisare che ci sono indagini in corso da parte dei Carabinieri e che il Comando di Polizia Locale sta dando il massimo supporto ai militari dell’Arma raccogliendo anche le immagini delle telecamere del sistema di video sorveglianza presenti sul territorio di Roccapiemonte.