Polizia Municipale di Salerno: arrivata la "Subaru" per il trasporto dei fermati

La Polizia Municipale di Salerno si dota della Subaru, l’auto che sarà utilizzata per il trasporto di persone in stato di fermo. Ad annunciarlo è il segretario della Csa FiadelAngelo Rispoli che, ora, auspica la pronta assunzione di personale part time per provare, almeno in parte, a fronteggiare la carenza di personale, come più volte denunciato dalle organizzazioni sindacali.

Il commento

“Finalmente, è arrivata la Subaru per il trasporto dei fermati alla polizia municipale di Salerno - ha dichiarato Rispoli - Ci auguriamo arrivi presto anche il bando di concorso per l’assunzione di sessanta lavoratori part time”. E, proprio la Csa Fiadel, ha scritto al sindaco Enzo Napoli, al delegato al personale Luigi Della Greca, al direttore generale Picardi per chiedere un confronto sulla nuova dotazione organica.