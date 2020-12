Polizia Locali, la Regione Campania finanza 54 progetti: i dettagli

L'assessorato Legalità, Sicurezza, Immigrazione della Regione Campania, attraverso l'Ufficio del Federalismo ha finanziato, con il contributo fino al 70%, 54 progetti finalizzati al rafforzamento strutturale della polizia locale, per un valore di 1 milione e 300 mila euro, destinati ai Comuni singoli e associati.

La sicurezza

I progetti riguardano le dotazioni di autovetture e motociclette per la Polizia locale, biciclette con pedalata assistita e droni ma anche attrezzature informatiche. Tredici progetti riguardano l'approntamento e l'implementazione di Centrali operative di polizia."Il Governo regionale – ha dichiarato l'assessore Mario Morcone – ha proposto nel bilancio di previsione un ulteriore stanziamento per il possibile ulteriore scorrimento della graduatoria, e quindi per il finanziamento di ulteriori progetti".