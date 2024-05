Accoltellato da straniero irregolare a Milano: l'agente salernitano è in gravi condizioni

E’ originario di Salerno il poliziotto di 35 anni, Christian Di Martino, che, la scorsa note, è stato accoltellato alla stazione di Lambrate a Milano, in piazza Enrico Bottini. Le sue condizioni, dopo un intervento chirurgico di 7 ore, sono ancora molto delicate. Sono servite, secondo quanto è emerso, 70 trasfusioni per tenerlo in vita. Sul posto - riportano i colleghi di Milanotoday - sono intervenuti i soccorritori dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) con diversi equipaggi. Le condizioni del trentacinquenne, inizialmente valutate in codice "giallo" (meno grave), sono diventate da codice "rosso" nel giro di poco ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda, dove sono giunti anche i familiari da Salerno. Il poliziotto, un vice ispettore della polizia di Stato, è stato operato per un'emorragia interna. È in prognosi riservata.

La dinamica

Succede tutto tra le 23.20 di mercoledì e la mezzanotte e mezza di giovedì. I primi a intervenire sono gli agenti della polizia ferroviaria, che chiedono il supporto dei colleghi delle volanti armati di taser per la presenza di un uomo agitato e violento. Lanciava pietre contro i treni e le persone, all'altezza del binario 12. Aveva anche colpito alla testa una donna italiana di 55 anni, che passava lungo la strada che costeggia i binari. La signora è finita in codice "verde" all'ospedale Fatebenefratelli, per un taglio. È stata soccorsa alle 23.34 in via Giovani Battista Viotti mentre il poliziotto pugnalato è stato soccorso alle 23.50. L'uomo, Hasan Hamis (chi è), un trentasettenne marocchino irregolare, è stato colpito dai poliziotti con la pistola taser ma la scarica elettrica non ha avuto efficacia per via del giubbotto imbottito che indossava. Uno dei due dardi lo ha colpito alla gamba e l'altro sulla spessa imbottitura della giacca. Ne è subito scaturita una colluttazione, durante la quale lo straniero ha colpito con un coltello da cucina - con una lama da 20 centimetri - il poliziotto. Tre fendenti alla schiena: uno di striscio e due più profondi che hanno centrato anche alcuni organi vitali (rene e duodeno) e provocato la grave emorragia. Altri due agenti scelti della polfer sono rimasti leggermente feriti: sono stati portati al Fatebenefratelli in codice "verde", 35 minuti dopo la mezzanotte.