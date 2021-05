Blocca l'auto dell'ex compagna e la minaccia con un coltello: arrestato 40enne a Polla

Sull'uomo, originario di Buccino, pende un procedimento penale per maltrattamenti in famiglia. L'ultima aggressione è stata sventata dai carabinieri

Raggiunge l’ex moglie a Polla, blocca la sua auto e la minaccia avendo con se’ un coltello. La donna, spaventata, chiama subito i carabinieri che, in poco tempo, riescono a bloccare l’ex marito, un 40enne residente a Buccino, che negli anni – secondo quanto raccontato dalla vittima – avrebbe usato violenza nei suoi confronti anche davanti al loro figlio minore.

La denuncia

Per questo, il mese scorso, la donna ha presentato denuncia contro l’ex compagno, sul quale pende un procedimento penale per maltrattamenti in famiglia. Ma, dopo l’ultima aggressione, i militari dell’Arma lo hanno arrestato e lo scorso 27 maggio il tribunale di Lagonegro ha convalidato il fermo con il trasferimento ai domiciliari. La donna, nella sua battaglia, è affiancata dal centro antiviolenza Aretusa.